17:18, 25 мая 2026Бывший СССР

В ВСУ заявили о серьезном дефиците противобаллистических ракет

Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Киев столкнулся с серьезным дефицитом противобаллистических ракет. Об этом заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат, его слова приводит Telegram-канал «INSIDER UA».

При этом он подчеркнул, что России известно о дефиците на Украине. По словам спикера Воздушных сил, страна в целом испытывает нехватку ракетных вооружений.

«Россия прекрасно знает, сколько у нас есть ракет. (...) Страна сегодня в серьезном дефиците. Имеем вообще [дефицит] по ракетным вооружениям», — сказал он.

Ранее МИД России анонсировал удары по центрам принятия решений на Украине. Внешнеполитическое ведомство призвало иностранных граждан, включая персонал дипмиссий и представителей международных организаций как можно скорее покинуть Киев.

