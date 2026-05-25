17:51, 25 мая 2026

В России впервые спасли пациентку с убивающим за три месяца типом рака

В Тюмени впервые вылечили редкий тип рака щитовидной железы
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Тюменские онкологи впервые смогли вылечить пациентку с редким типом рака щитовидной железы, с которым живут всего три-пять месяцев. Об этом пишет «КП — Тюмень».

«Это одна из самых редких и агрессивных опухолей головы и шеи с крайне неблагоприятным прогнозом. Средняя продолжительность жизни после постановки диагноза составляет всего 3–5 месяцев», — сообщила заведующая отделением опухолей головы и шеи «Медицинского города» Динара Вонтлая.

По ее словам, пациентка прошла индукционную химиотерапию, а после и курс химиолучевой терапии, но болезнь продолжала развиваться. Тогда женщине назначили иммунотерапию, которая сработала. Женщина боролась с болезнью в течение двух лет, после чего врачи диагностировали полное выздоровление и отсутствие опухоли.

«Этот случай является уникальным для России. Опыт врачей Медицинского города уже описан в научной статье», — резюмировали представители информационного центра правительства.

Ранее онколог предупредил о маскирующихся под другие заболевания симптомах рака. Он заметил, что симптомы рака мочевого пузыря могут быть очень похожи на цистит

