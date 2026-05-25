17:31, 25 мая 2026

Онколог предупредил о маскирующихся под другие заболевания симптомах рака

Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: topperspix / Shutterstock / Fotodom

Онколог, онкоуролог «СМ-Клиники» Александр Сысоев предупредил, что большинство симптомов рака мочевого пузыря могут маскироваться под другие заболевания. Его признаки врач перечислил в разговоре с «Лентой.ру».

«Кровь в моче и болезненные ощущения в пояснице люди нередко соотносят с камнями в почках, откладывая обследование на неопределенное время. Между тем, кровь в моче — один из наиболее значимых признаков, который требует полноценного обследования, чтобы исключить онкологический процесс», — отметил доктор.

Кроме того, при раке мочевого пузыря могут возникать учащенное мочеиспускание, рези и дискомфорт внизу живота. Многие списывают эти симптомы на цистит, подчеркнул онколог.

Он добавил, что у мужчин рак мочевого пузыря может маскироваться под простатит или аденому простаты. «Многие мужчины месяцами, а иногда и годами живут с нарушениями мочеиспускания, считая их возрастной нормой или временной проблемой. Они привыкают к дискомфорту и откладывают обследование. Но опасность в том, что под такой, на первый взгляд, привычной симптоматикой может скрываться рак мочевого пузыря», — отметил Сысоев.

Ранее врач общей практики Амир Хан призвал не игнорировать вздутие живота, если оно сохраняется более трех недель. По его словам, этот симптом может быть признаком рака яичников.

