В российском регионе больше полусотни домов затопило после ливней

В Ингушетии больше 60 домов и дачных участков затопило после сильных ливней

В Ингушетии в результате сильных ливней затопило больше полусотни домов. О ситуации в регионе сообщает «Интерфакс».

Сильнее всего стихия ударила по городу Карабулак на левом берегу реки Сунжи, где уровень воды за время обильных дождей поднялся более чем на три метра. В городе паводковыми водами затопило 15 домов и 27 придворовых территорий. Также в зоне подтопления оказалось поселение Троицкое — там залило 22 домовладения на улице Шефская. Всего, по предварительным подсчетам, после череды проливных дождей в республике затопило свыше 60 домов и приусадебных участков. Затопило и автомобильные дороги.

Как заверили в региональном Минтрансе, работы по устранению последствий разгула стихии ведутся на пострадавших участках бесперебойно. Созданы барьеры от нагонных затоплений, строятся насыпи, проводится очистка дренажных каналов и строятся новые. Ранее местная администрации призвала жителей собрать документы на случай возможного объявления ЧС.

Кроме того, под угрозой затопления оказалось село Агишты в Чечне. Из-за риска затопления 20 проживающих в нем семей пришлось эвакуировать.