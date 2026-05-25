Гонорары Данилы Козловского оценили в миллионы рублей в день

Продюсер Дворцов: Козловский получает в среднем 3-4 миллиона рублей в день

Продюсер Сергей Дворцов назвал суммы гонораров актера Данилы Козловского, заявив, что тот зарабатывает в день в среднем 3-4 миллиона рублей. Его слова передает Woman.ru.

«В среднем Данила Козловский получает по 3-4 миллиона рублей за день. Если речь идет о частных мероприятиях, корпоративах, то гонорары доходят до 7 миллионов рублей», — посчитал Дворцов.

Продюсер тем не менее отметил, что артист «сосредоточен на творчестве» и поэтому его выступления на частных мероприятиях происходят редко. Дворцов добавил, что гонорар складывается из разных факторов, которые включают заказчика, характер роли и проекта, количество съемочных смен.

Ранее воспитывающая дочь от Козловского актриса Ольга Зуева подала на звезду «Викинга» и «Легенды №17» в суд, чтобы взыскать с него алименты.