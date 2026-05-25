Туристическая лодка с детьми перевернулась в морской пещере страны Европы

Лодка с детьми и беременной женщиной перевернулась в Португалии

Туристическая лодка с детьми и беременной женщиной перевернулась в морской пещере в стране Европы. Об этом пишет издание The Sun.

Инцидент произошел в морской пещере Бенагил в Португалии 23 мая. Лодка перевозила 12 человек, все они были туристами из Испании и Франции. В результате произошедшего пострадали двое туристов — остальных удалось вытащить из воды без травм, так как спасатели оперативно прибыли к месту происшествия.

