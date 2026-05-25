20:07, 25 мая 2026Экономика

Москвичам назвали самый холодный день на неделе

Синоптик Шувалов: Ниже всего температура в Москве опустится 29 мая
Виктория Клабукова

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Неделя в Москве обещает быть холодной и дождливой. Когда ожидается пик непогоды, «Известиям» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В течение дня, по прогнозам синоптика, воздух в столице будет прогреваться до плюс 10-12 градусов. В ночные часы ожидается около 5-8 градусов тепла. Дожди на этой неделе будут лить практически ежедневно, будут по-осеннему затяжные, но не слишком сильные, заверил Шувалов. Наиболее сильные порывы ветра прогнозируются в понедельник и вторник, 25-26 мая. В эти дни скорость ветра будут достигать 12-15 метров в секунду.

Ниже всего температура на этой неделе опустится в пятницу, 29-го числа, а после этого погода в Москве начнет постепенно налаживаться, пообещал метеоролог.

На выходных погода в столице начнет «выкарабкиваться из холодной ямы»: в субботу-воскресенье в мегаполисе потеплеет до плюс 15 градусов. Уже 1 июня столбики термометров поднимутся до плюс 16-18 градусов, а со 2 июня достигнут отметки плюс 20 и выше. Уже к концу первой пятидневки июня в городе потеплеет до плюс 24-26 градусов.

