Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:10, 25 мая 2026Экономика

Москве назвали срок выхода из холодной ямы

Синоптик Шувалов: Потепление придет в Москву к выходным
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Потепление придет в Москву не раньше выходных, 30 и 31 мая. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с 360.ru.

По словам специалиста, на текущей неделе температура в столице окажется на три-пять градусов ниже климатической нормы. Пик похолодания ожидается в четверг и пятницу, 28 и 29 мая, когда по городу пройдут слабые продолжительные дожди, а столбики термометров опустятся до отметки плюс 10 — плюс 13 градусов.

«Если говорить про потепление, то оно первые шаги, выкарабкиваться из этой холодной ямы, будет делать только в субботу и воскресенье», — рассказал синоптик. Он отметил, что на выходных потеплеет до плюс 15 градусов. Дальше температура продолжит расти: 1 июня ожидается плюс 16 — плюс 18 градусов, со 2 июня — плюс 20 и выше. Согласно прогнозам, к концу первой пятидневки месяца в Москве может потеплеть до плюс 24 — плюс 26 градусов.

Ранее сообщалось, что купальный сезон в столице начнется не раньше июня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме высказались о взятии Одессы под контроль России

    Терешкова выбрала дочь вице-премьера сыграть ее в кино

    Путин разрешил применять армию России за рубежом еще в одном случае

    На Украине удар «Орешника» пересчитали в прилеты «Гераней»

    67-летний турист пригласил в номер отеля трансгендеров и лишился сотен тысяч рублей

    Раскрыты подробности нападения на исчезнувшего с сыном россиянина

    На трех федеральных трассах в России захотели изменить скоростной режим

    Популярной российской стримерше одобрили визу в Японию

    Страна НАТО выступила против посредничества ЕС в переговорах между Россией и Украиной

    В Италии осудили удар ВСУ в Старобельске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok