Популярной российской стримерше одобрили визу в Японию

Российская стримерша Генсуха сообщила, что Япония одобрила ей визу

Популярная российская стримерша Наталья Бердникова, известная как Генсуха (Gensyxa), рассказала о планирующейся поездке за рубеж. Об этом она написала в Telegram-канале.

«Наряду с огромным количеством злых новостей я поделюсь немного доброй. Мне одобрили визу (...) в Японию», — написала блогерша и опубликовала фотографию документа.

Генсуха добавила, что планирует поехать в Японию в июне. Кроме того, она добавила, что также посетит Южную Корею.

Ранее Бердникова пожаловалась на задержание и досмотр в зарубежном аэропорту. Стримерша заявила, что в ходе процедуры ее раздели догола из-за подозрений в провозе контрабанды.

Перед этим стало известно, что Генсуху обокрали в Европе. В барселонском аэропорту у нее вытащили телефон.