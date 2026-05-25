18:37, 25 мая 2026Экономика

В Госдуме назвали комфортные для бюджета цены на нефть

Депутат Говырин: Котировки нефти остаются комфортными для российской экономики
Кирилл Луцюк

Фото: Stringer / Reuters

Нынешняя конъюнктура нефтяного рынка сформировала устойчивый дефицит предложения и обеспечивает высокие цены. Об этом заявил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Его процитировали «Известия».

По его словам, базовый ориентир на текущую неделю составляет 95-110 долларов за баррель. Для экономики России нынешние котировки остаются комфортными. Как пояснил Говырин, при таком уровне Brent сорт Urals обеспечивает стабильные поступления в бюджет и превышает плановые параметры доходов.

Он также обратил внимание на прогнозы крупнейших организаций, которые предсказывают нефти очередные подорожания. Так, аналитики BMI повысили ориентир по Brent до 90 долларов за баррель, а Европейская комиссия пересмотрела прогноз до 91,2 доллара, хотя прежде ожидала 62,4 доллара.

25 мая биржевая стоимость Brent в какой-то момент упала почти до 95 долларов за баррель, что стало минимумом с 11 мая.

