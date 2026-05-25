19:25, 25 мая 2026Авто

Мужчина потратил годы на переэкзаменовку ради работы в такси

Британцу понадобилось 5 лет и 55 попыток, чтобы сдать тесты для работы в такси
Марина Аверкина

Фото: Darren Staples / Reuters

Жителю Лондона — Аншу Мурджани — понадобилось пять лет и 55 попыток, чтобы осуществить мечту. Упорство и методичная подготовка помогли ему получить лицензию водителя культового лондонского такси, пишет Autoevolution.

Для того, чтобы стать водителем черного кэба, соискатели обязаны сдать экзамен The Knowledge («Знание»), введенный еще в 1865 году. В программу входит заучивание 320 маршрутов в радиусе шести миль от перекрестка Чаринг-Кросс (с начала XIX века это место считается условным «центром Лондона», от которого отсчитываются расстояния до других объектов городской инфраструктуры), а также всех улиц, проездов и достопримечательностей, расположенных в четверти мили от конечной точки каждого маршрута.

Прежде чем приступить к занятиям, кандидаты проходят проверку благонадежности и предоставляют врачебное заключение о состоянии здоровья.

Начальный этап подготовки длится полгода. За это время будущие таксисты должны освоить первые 80 маршрутов и выполнить обязательные домашние тесты. Затем следует письменный экзамен из 30 вопросов с выбором ответа. Чтобы пройти его, нужно набрать не менее 18 правильных ответов. На эту стадию отводится два года с момента первоначальной проверки здоровья и личности.

После успешной сдачи письменной части претендентов ждут три очные встречи с экзаменаторами. На каждой из них задают четыре вопроса о кратчайшем пути между двумя точками Лондона; необходимо верно ответить хотя бы на два. Выставляются оценки от A до D. Если оценок D окажется больше, чем C, B или A, устный экзамен придется пересдавать.

Первый устный тур повторяется с периодичностью 56 дней, второй — каждые 28 дней, третий — каждые 21 день. Финальная часть испытания добавляет к первоначальным 320 маршрутам еще 25 пригородных направлений. Аншу Мурджани столкнулся с неудачами на устном этапе десятки раз, и лишь на 55-й попытке сумел доказать, что прекрасно ориентируется на улицах столицы.

Transport for London (TfL, Транспортное управление Лондона) понимает всю сложность теста и предлагает кандидатам занятия с опытными водителями и экзаменаторами. Требования TfL дают жителям Лондона абсолютную уверенность, именно поэтому они без колебаний отправляют детей в школу в черных такси.

Ранее россиян предупредили о незаконных действиях таксистов. Так, водитель такси не имеет права высаживать пассажира из машины во время поездки.

