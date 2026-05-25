20:00, 25 мая 2026

Израильтяне захотели от США более жестких для Ирана условий мирной сделки

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Власти Израиля давят, чтобы США заключили мирную сделку с более жесткими условиями для иранской стороны. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Израиль давит на американских партнеров публично через СМИ, требуя более жесткой сделки с большим числом обязательств со стороны Ирана», — отмечает газета.

По словам собеседника издания, израильтяне опасаются, что мягкие условия сделки ослабят должное политическое и экономическое давление на Тегеран и «свяжет Израилю руки» в противостоянии с Исламской Республикой.

Ранее высокопоставленные израильские источники поделились, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху расстроился из-за приближающегося перемирия США и Ирана. По их словам, Нетаньяху особенно обеспокоен тем, что «практически не может повлиять» на американского президента Дональда Трампа.

