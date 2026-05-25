20:23, 25 мая 2026Интернет и СМИ

Гоблин раскрыл отношение к Жириновскому

Блогер Дмитрий Пучков назвал Жириновского умным и злым политическим клоуном
Олег Давыдов
Олег Давыдов

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, раскрыл отношение к бывшему руководителю партии ЛДПР Владимиру Жириновскому. О нем блогер высказался в эфире радиостанции Sputnik.

«Кто такой Жириновский? С моей точки зрения, очень умный и очень злой политический клоун», — заявил Пучков. При этом блогер добавил, что считает политика исключительно талантливым человеком.

Ранее Гоблин назвал двух единственных друзей России. К таковым он отнес президента Белоруссии Александра Лукашенко и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Перед этим блогер негативно высказался о писателе-постмодернисте Владимире Сорокине и назвал его отбитым дегенератом. Пучков обосновал свое мнение тем, что в произведениях автора много жестокости.

