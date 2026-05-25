21:02, 25 мая 2026

Людей с идеальным уровнем холестерина призвали не радоваться раньше времени

Кардиохирург Лондон: Стресс и курение повышают риск заболеваний сердца
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Кардиохирург Джереми Лондон призвал людей, у которых анализ на уровень холестерина в крови является идеальным, не радоваться раньше времени. Его слова передает издание El Confidencial.

Лондон назвал одним из самых распространенных мифов мнение о том, что сердце человека не подвержено каким-либо заболеваниям, если у него идеальный уровень холестерина. По словам доктора, существует большое количество других факторов риска.

К примеру, вероятность возникновения заболеваний сердца повышается из-за высокого артериального давления, курения, стресса, бессонницы и наследственной предрасположенности, отметил он. Таким образом, здоровье этого органа зависит не от одного показателя, а от сочетания привычек и обстоятельств. «Если у вас есть факторы риска, ваш уровень холестерина может нуждаться в значительном снижении», — подчеркнул врач.

Ранее кардиолог Ася Эсембиева перечислила привычки, которые губительны для сердца. Из-за алкоголя, предупредила она, орган теряет способность эффективно перекачивать кровь.

