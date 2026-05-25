21:28, 25 мая 2026

В США назвали последствия давления Трампа на Иран из-за сделки

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Давление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на Иран мало повлияло на условия сделки с Тегераном. С таким утверждением выступило издание The New York Times.

«Кампания давления, развернутая Трампом, судя по всему, не смогла кардинально изменить позицию Ирана в отношении ядерной программы», — сказано в сообщении.

Журналисты также пишут, что давление главы Белого дома почти не повлияло на условия мирного соглашения с Ираном. Утверждается, что готовящееся соглашение с Тегераном может привести к возобновлению судоходства в Ормузском проливе, но решения по другим вопросам могут отложить.

Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа, вероятно, заключит с Ираном сделку, похожую на ту, что подписал Барак Обама. Такое мнение выразил политолог-американист Малек Дудаков. По словам эксперта, американские «ястребы» уже фактически обвиняют президента в капитуляции, признавая, что конфликт на Ближнем Востоке проигран. Политолог отметил, что Трамп действует под давлением внутриполитических факторов.

