В Москву вернется снег

Синоптик Ильин: В Москву может вернуться снег

В последние дни мая в Москве может снова выпасть снег. Об этом заявил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с «Москвой 24».

Согласно прогнозам, в некоторых районах столичного региона возможны небольшие осадки в виде снега. При этом снег смешается с дождем и растает, не достигая поверхности земли. Ильин добавил, что почти всю неделю, с 25 по 30 мая, среднесуточная температура в Москве окажется на шесть-семь градусов ниже нормы и составит около 9-10 градусов тепла.

«Будет достаточно дождливо, облачно, временами пасмурно. Все это вызвано влиянием полярно-арктического циклона, который сейчас находится над Архангельской областью», — объяснил эксперт.

Ранее сообщалось, что потепление вновь наступит в столице на выходных, 30 и 31 мая.