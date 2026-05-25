21:27, 25 мая 2026

В Москву вернется снег

Синоптик Ильин: В Москву может вернуться снег
Александра Качан (Редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В последние дни мая в Москве может снова выпасть снег. Об этом заявил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с «Москвой 24».

Согласно прогнозам, в некоторых районах столичного региона возможны небольшие осадки в виде снега. При этом снег смешается с дождем и растает, не достигая поверхности земли. Ильин добавил, что почти всю неделю, с 25 по 30 мая, среднесуточная температура в Москве окажется на шесть-семь градусов ниже нормы и составит около 9-10 градусов тепла.

«Будет достаточно дождливо, облачно, временами пасмурно. Все это вызвано влиянием полярно-арктического циклона, который сейчас находится над Архангельской областью», — объяснил эксперт.

Ранее сообщалось, что потепление вновь наступит в столице на выходных, 30 и 31 мая.

