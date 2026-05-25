Российский подполковник объяснил удар «Орешником» по Украине

Шаландин: Удар «Орешником» заставил Украину задуматься о переговорах

Удар Вооруженных сил (ВС) России «Орешником» по объектам на территории Украины заставил Киев задуматься о переговорах. Об этом заявил военный эксперт, подполковник Олег Шаландин в беседе с «Царьградом».

«Там уже депутат (Верховной Рады Алексей) Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который внесен в список экстремистов и террористов, уже благим матом орет о том, что надо разговаривать с Россией. То есть результата хотя бы в этом отношении наш удар достиг. Они уже начали понимать, что их просто уничтожат, физически уничтожат, если такие подобные вещи будут происходить», — объяснил Шаландин.

24 мая ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам военного управления Украины. Для атаки использовались баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», крылатые ракеты «Циркон» и ударные беспилотники.