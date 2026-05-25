22:35, 25 мая 2026

В Запорожье заявили об отказе Киева от жителей Донбасса и Новороссии

Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Председатель Общественной палаты Запорожской области Антон Бибаров-Государев в беседе с ТАСС прокомментировал участившиеся удары украинских сил по гражданскому населению Донбасса и Новороссии, включая детей.

По его мнению, активизация такой тактики подтверждает, что Киев больше не рассматривает жителей этих регионов как своих граждан.

Поводом для заявления послужила атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль в Запорожской области, в результате которой тяжелые ранения получили мужчина и его дочь, ехавшие за цветами для последнего звонка. Ранее об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Удар по мирным жителям в Запорожской области — очередной бесчеловечный акт против гражданского населения, который на фоне старобельской трагедии делает подобные атаки украинских неонацистов еще более циничными», — заявил Бибаров-Государев.

Он подчеркнул, что украинскими террористами движут «только злоба и стремление хоть как-то оправдать получаемые от европейских спонсоров средства». В Общественной палате Запорожской области выразили надежду на суровое наказание для виновных в совершении атак на мирных жителей.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Верхняя Терса в Запорожской области.

