23:10, 25 мая 2026

Названы гонорары Усика и Верхувена за поединок

Украинский боксер Усик заработал 100 миллионов долларов за бой c Верхувеном
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Imago / Globallookpress.com

Украинский боксер Александр Усик заработал 100 миллионов долларов за поединок с нидердандским спортсменом Рико Верхувеном. Гонорары назвало издание Panorama.

Верхувен получил за бой 15 миллионов. Это стало для него крупнейшим гонораром за всю карьеру.

24 мая Усик защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив голландца Рико Верховена в 11-м раунде. Усик сперва отправил в нокдаун Верховена, после чего бой продолжили. Однако украинец продолжил атаку и победил техническим нокаутом.

Позднее Верхувен подал официальный протест на остановку поединка с Усиком. По его мнению, судьи либо должны признать бой несостоявшимся, либо отдать победу ему.

