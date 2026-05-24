02:14, 24 мая 2026Спорт

Украинский боксер Усик защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Украинский боксер Александр Усик защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив голландца Рико Верховена в 11 раунде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В 11-м раунде Усик сперва отправил в нокдаун Верховена, после чего бой продолжили. Однако украинец продолжил атаку и победил техническим нокаутом, одержав 25-ю победу в профессиональной карьере Усика.

Ранее Международная боксерская федерация (IBF) санкционировала бой между Усиком и голландским кикбоксером Рико Верхувеном 23 мая в Египте.

