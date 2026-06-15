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01:07, 15 июня 2026Мир

Иран подтвердил завершение работы над меморандумом с США

МИД Ирана: Подписание меморандума с США состоится в Женеве 19 июня

Фото: Globallookpress.com

Заместитель министра иностранных дел по правовым и международным вопросам Казем Гарибабади завершение работы над меморандумом с США. Он уточнил, что оно состоится в пятницу, 19 июня, в Женеве. Его слова приводит агентство IRNA.

Дипломат отметил, что иранская делегация провела много часов с катарскими представителями в Тегеране, обсуждая меморандум о взаимопонимании и замечания к нему. Также в последние дни шли длительные переговоры с Пакистаном.

«Сегодня утром немедленно произойдут два события: во-первых, война на всех фронтах, включая Ливан, завершится окончательно и незамедлительно. Во-вторых, будет снята и прекращена морская блокада, введенная Соединенными Штатами против Исламской Республики Иран», — пояснил дипломат.

Обязательства Ирана вступят в силу после официального подписания соглашения в пятницу.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о достижении мирного соглашения с Ираном. «Сделка с Исламской Республикой Иран завершена. Поздравляю всех! Настоящим я полностью разрешаю открытие Ормузского пролива», — сообщил он.

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