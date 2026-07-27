Трамп поиздевался над союзниками

Трамп упрекнул республиканцев в отсутствии стержня

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал упрек в адрес членов республиканской партии. Соответствующий пост американский лидер разместил в своей соцсети Truth Social.

Политик выложил публикацию, к которой прикрепил фото. На снимке он предстал в образе врача, который указывает на позвоночник. Картинка сопровождается надписью: «Видишь этот позвоночник? Вот это я хочу вернуть республиканцам». Таким образом Трамп намекнул на бесхребетность своих нынешних союзников, которые поддерживают его решения.

Ранее президент США Дональд Трамп выложил ИИ-изображение высокой стены между Америкой и Канадой. Пост может быть отсылкой на лесные пожары в провинции Онтарио.