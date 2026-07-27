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01:59, 27 июля 2026 (обновлено: 02:02, 27 июля 2026)Россия

Появились подробности о массированном ударе ВСУ по Белгороду

Оперштаб: В результате массированной атаки ВСУ на Белгород пострадали 12 человек
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

В результате массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород пострадали 12 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает оперштаб региона в Telegram.

Уточняется, что одна женщина получила слепое осколочное ранение височной области, ей была оказана помощь на месте. Остальных пострадавших с различными травмами доставили в больницы.

Кроме того, по данным оперштаба, вследствие атаки загорелись несколько квартир многоквартирного дома и более 15 припаркованных машин. Также был частично разрушен частный дом и повреждены несколько многоквартирных домов.

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