Появились подробности о массированном ударе ВСУ по Белгороду

Оперштаб: В результате массированной атаки ВСУ на Белгород пострадали 12 человек

В результате массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород пострадали 12 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает оперштаб региона в Telegram.

Уточняется, что одна женщина получила слепое осколочное ранение височной области, ей была оказана помощь на месте. Остальных пострадавших с различными травмами доставили в больницы.

Кроме того, по данным оперштаба, вследствие атаки загорелись несколько квартир многоквартирного дома и более 15 припаркованных машин. Также был частично разрушен частный дом и повреждены несколько многоквартирных домов.