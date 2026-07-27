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02:41, 27 июля 2026Мир

В Иране прокомментировали нападение Украины на иранское судно

Депутат Азизи: Украина просчиталась, напав на судно Ирана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Michal Fludra / Globallookpress.com

Украина просчиталась, совершив нападение на торговое судно Ирана. Об этом заявил председатель комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи в соцсети X.

Он подчеркнул, что любая атака на Иран всегда влечет за собой расплату. «США и Израиль уже знают об этом. Украина тоже, возможно, поймет, что Иран не оставляет действия без ответа. Список тех, кто просчитался, продолжает пополняться», — отметил Азизи.

25 июля Украина нанесла удар по иранскому торговому судну в Каспийском море. В результате нападения на судне произошел взрыв, в результате которого погиб один моряк и еще один получил ранения.

После этого МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины. Дипломаты в Тегеране вручили украинскому коллеге ноту протеста.

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