В России отреагировали на санкции Норвегии

Посол Корчунов: Россия ответит на введенные Норвегией санкции

Россия ответ на введенные против нее санкции Норвегии. Об этом заявил российской посол в Осло посол России в Осло Николай Корчунов в разговоре с РИА Новости.

Он отметил, что Норвегия последовательно присоединяется к решениям о введении нелегитимных односторонних санкций Европейского союза (ЕС) против России.

По словам дипломата, профильные российские ведомства в ответ предпринимают контрсанкционные меры. Какие именно, он не уточнил.

14 июля МИД Норвегии сообщил, что страна утвердила новый пакет санкций против России. Он соответствует 20-му пакету антироссийских ограничений ЕС, который был принят 23 апреля.