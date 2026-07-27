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03:55, 27 июля 2026Мир

В России отреагировали на санкции Норвегии

Посол Корчунов: Россия ответит на введенные Норвегией санкции
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Россия ответ на введенные против нее санкции Норвегии. Об этом заявил российской посол в Осло посол России в Осло Николай Корчунов в разговоре с РИА Новости.

Он отметил, что Норвегия последовательно присоединяется к решениям о введении нелегитимных односторонних санкций Европейского союза (ЕС) против России.

По словам дипломата, профильные российские ведомства в ответ предпринимают контрсанкционные меры. Какие именно, он не уточнил.

14 июля МИД Норвегии сообщил, что страна утвердила новый пакет санкций против России. Он соответствует 20-му пакету антироссийских ограничений ЕС, который был принят 23 апреля.

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