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04:14, 27 июля 2026Интернет и СМИ

Нейросеть научила пользователей изготавливать оружие массового поражения

WSJ: GhatGPT научил пользователей изготавливать биологическое оружие
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Нейросеть ChatGPT выдала пользователям подробную инструкцию по созданию и применению биологического оружия и ядов. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, в феврале 2026 года люди интересовались у искусственного интеллекта (ИИ), как изготовить бактериологическое оружие с вирусом кори, сильнодействующий яд рицин, а также напалм. В ответ нейросеть выдавала пошаговую инструкцию, воспользоваться которой мог «любой интересующийся биологией школьник». Эксперты по биологии и терроризму позже проанализировали ответы нейросети и оценили их как «смертельно точные».

Ранее стало известно, что запрещенная модель искусственного интеллекта Mythos от компании Anthropic смогла взломать почти все засекреченные ресурсы Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Для этого нейросети потребовалось всего несколько часов

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