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20:04, 21 июня 2026Мир

Нейросеть взломала засекреченные данные Агентства национальной безопасности США

Сенатор Уорнер: Нейросеть Mythos взломала почти все засекреченные ресурсы АНБ США
Вячеслав Агапов

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Запрещенная модель искусственного интеллекта Mythos от компании Anthropic смогла взломать почти все засекреченные ресурсы Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Об этом заявил сенатор Марк Уорнер, его цитирует The Economist.

В середине июня Белый дом потребовал заблокировать доступ к своим самым продвинутым ИИ-моделям Fable 5 и Mythos 5 для иностранных пользователей. После этого в компании заявили, что были вынуждены запретить доступ к нейросети.

По словам парламентария, нейросеть смогла взломать ресурсы организации всего за несколько часов.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет на фоне сообщений об ограничении властями США работы передовых ИИ-моделей Anthropic подчеркнул, что AnthropicAI выгнали из Пентагона не зря. «Каждый проходящий день показывает, что это был правильный шаг», — написал он.

Тем временем Пентагон использовал для ударов по Ирану чат-бот Grok на основе искусственного интеллекта (ИИ), разработанный компанией xAI, которая принадлежит американскому предпринимателю Илону Маску. Компания получила поддержку правительства США в судебном споре, связанном с обвинениями xAI в загрязнении воздуха. Американское правительство указало на то, что Grok от xAI использовался в военных атаках США на Иран.

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