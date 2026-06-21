Нейросеть взломала засекреченные данные Агентства национальной безопасности США

Запрещенная модель искусственного интеллекта Mythos от компании Anthropic смогла взломать почти все засекреченные ресурсы Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Об этом заявил сенатор Марк Уорнер, его цитирует The Economist.
В середине июня Белый дом потребовал заблокировать доступ к своим самым продвинутым ИИ-моделям Fable 5 и Mythos 5 для иностранных пользователей. После этого в компании заявили, что были вынуждены запретить доступ к нейросети.
По словам парламентария, нейросеть смогла взломать ресурсы организации всего за несколько часов.
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет на фоне сообщений об ограничении властями США работы передовых ИИ-моделей Anthropic подчеркнул, что AnthropicAI выгнали из Пентагона не зря. «Каждый проходящий день показывает, что это был правильный шаг», — написал он.
Тем временем Пентагон использовал для ударов по Ирану чат-бот Grok на основе искусственного интеллекта (ИИ), разработанный компанией xAI, которая принадлежит американскому предпринимателю Илону Маску. Компания получила поддержку правительства США в судебном споре, связанном с обвинениями xAI в загрязнении воздуха. Американское правительство указало на то, что Grok от xAI использовался в военных атаках США на Иран.