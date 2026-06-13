Anthropic по требованию властей США отключила клиентов от мощных ИИ

В США потребовали заблокировать доступ иностранным пользователям к Fable 5 и Mythos 5

Власти США потребовали от американской компании Anthropic заблокировать доступ иностранным пользователям к самым продвинутым ИИ-моделям Fable 5 и Mythos 5. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление организации.

Уточняется, что компания вынуждена экстренно отключить Fable 5 и Mythos 5 для всех пользователей на фоне выпуска директивы по экспортному контролю от правительства США.

Ранее известные пранкеры Владимир Краснов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) на полях ПМЭФ рассказали, что нейросети помогают в рабочих целях, но требуют осторожности в обращении с ними.

Народный артист России Алексей Рыбников ранее поделился своим мнением об использовании искусственного интеллекта при создании музыкальных композиций.