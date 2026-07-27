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07:32, 27 июля 2026Путешествия

22-летнюю туристку нашли бездыханной на дне бассейна после вечеринки

Туристку из Уганды нашли бездыханной в бассейне на вилле Пхукета после вечеринки
Алина Черненко

Фото: Yana Demenko / Shutterstock / Fotodom

Туристку из Уганды нашли бездыханной на дне бассейна роскошной виллы после вечеринки на популярном курорте Таиланда Пхукете. Об этом пишет Khaosod English.

Уточняется, что инцидент произошел 23 июля в районе Камала. В полицию поступило сообщение о 22-летней Клэр Набиманье, которую нашли плавающей лицом вниз в воде.

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Индиец, позвонивший стражам правопорядка, признался, что он прилетел в страну Азии в отпуск и познакомился с Набиманья в развлекательном заведении на улице Бангла Роуд. Они вместе выпили алкогольные напитки, после чего пошли на виллу.

Около 04:00 по местному времени девушка и молодой человек решили искупаться. Индиец рассказал, что его спутница плохо плавала. При этом глубина бассейна составляла около двух метров, а дно было наклонным.

Когда Набиманья начала уходить под воду, новый знакомый попытался ее спасти, но безуспешно. После этого он вылез из бассейна и позвонил в экстренные службы.

Приехавшие на место стражи правопорядка не обнаружили на вилле признаков борьбы или взлома. Несмотря на это, индийца задержали и отправили на допрос. Кроме того, его обязали пройти тест на наркотики.

Тело жертвы отправили в больницу на вскрытие. Полиция сотрудничает с посольством Уганды, чтобы уведомить о произошедшем семью и организовать репатриацию останков.

Ранее другая туристка приехала на отдых в Таиланд с семьей и не выжила во время купания в бассейне люксовой виллы. Трагедия произошла на глазах у ее близких.

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