22-летнюю туристку нашли бездыханной на дне бассейна после вечеринки

Туристку из Уганды нашли бездыханной в бассейне на вилле Пхукета после вечеринки

Туристку из Уганды нашли бездыханной на дне бассейна роскошной виллы после вечеринки на популярном курорте Таиланда Пхукете. Об этом пишет Khaosod English.

Уточняется, что инцидент произошел 23 июля в районе Камала. В полицию поступило сообщение о 22-летней Клэр Набиманье, которую нашли плавающей лицом вниз в воде.

Индиец, позвонивший стражам правопорядка, признался, что он прилетел в страну Азии в отпуск и познакомился с Набиманья в развлекательном заведении на улице Бангла Роуд. Они вместе выпили алкогольные напитки, после чего пошли на виллу.

Около 04:00 по местному времени девушка и молодой человек решили искупаться. Индиец рассказал, что его спутница плохо плавала. При этом глубина бассейна составляла около двух метров, а дно было наклонным.

Когда Набиманья начала уходить под воду, новый знакомый попытался ее спасти, но безуспешно. После этого он вылез из бассейна и позвонил в экстренные службы.

Приехавшие на место стражи правопорядка не обнаружили на вилле признаков борьбы или взлома. Несмотря на это, индийца задержали и отправили на допрос. Кроме того, его обязали пройти тест на наркотики.

Тело жертвы отправили в больницу на вскрытие. Полиция сотрудничает с посольством Уганды, чтобы уведомить о произошедшем семью и организовать репатриацию останков.

Ранее другая туристка приехала на отдых в Таиланд с семьей и не выжила во время купания в бассейне люксовой виллы. Трагедия произошла на глазах у ее близких.

