Россиянка оставила 4-летнюю дочь в отеле Таиланда и исчезла. Через неделю ее нашли в невменяемом состоянии. Что с ней произошло?

Забывшая дочь в отеле Бангкока россиянка нашлась спустя 8 дней и снова исчезла

Российская туристка отправилась в Таиланд с дочерью и загадочно исчезла в первую же ночь отдыха. Ребенка отдали в местный приют, а ее мать спустя несколько дней заметили в другом отеле с неизвестным мужчиной. Позже женщину нашли в хостеле в невменяемом состоянии. Почему туристка бросила ребенка и в каком состоянии находится сейчас — в материале «Ленты.ру».

Россиянка загадочно вела себя накануне исчезновения и отключила телефон

12 сентября 34-летняя жительница Владивостока Эрика Владыко поселилась в гостинице Бангкока с 4-летней девочкой, а вечером заказала такси не со своего телефона, отправилась в район с ночными клубами и пропала. Женщина оставила спящую дочь в номере гостиницы, утром ребенка обнаружили сотрудники отеля.

Им пришлось поместить дочь Владыко в приют, где позже девочку стала навещать знакомая пропавшей. Она же обратилась в посольство России в Таиланде, а также рассказала, что накануне исчезновения подруга вела себя странно — не хотела говорить, зачем летит в Бангкок, а свои документы оставила в номере.

Мобильный телефон россиянки оказался выключен, а в социальных сетях она не появлялась несколько дней. Когда о ситуации узнали родители Владыко, они немедленно вылетели в Таиланд, чтобы забрать внучку из приюта, а также написать заявление в полицию о пропаже.

Родные россиянки предположили, что девушку могли похитить

Улица Сукхумвит, куда ночью отправилась туристка, известна как арабский криминальный район с множеством баров. Там открыто продают запрещенные вещества и предлагают интимные услуги. Кроме того, в этой местности регулярно пропадают туристы. Владыко стала третьей россиянкой, которая перестала выходить на связь после посещения этого района. К ее поискам присоединились российские волонтеры, проживающие в Таиланде.

Знакомые путешественницы предположили, что ее могли напоить и похитить. Они рассказали, что девушка переехала из Владивостока в Таиланд несколько лет назад и занималась недвижимостью, но любила посещать вечеринки. Поэтому она часто нанимала нянь для своей дочери.

Также стало известно, что Владыко поддерживала хорошие отношения с отцом ребенка и не имела долгов

Спустя несколько дней женщину обнаружили с неизвестным мужчиной

По сообщениям волонтеров, 16 сентября на камерах видеонаблюдения в одной из гостиниц Бангкока Владыко была замечена в сопровождении неизвестного мужчины. При этом на следующий день она выселилась из номера, не оплатив его, и оставила там свои вещи.

Позже, спустя восемь дней после пропажи, женщину все же удалось найти в Here we go Bangkok — одном из самых тусовочных хостелов столицы Таиланда. Когда волонтеры обнаружили мать четырехлетней девочки, она делала маску для лица.

Россиянку заподозрили в помутнении рассудка, а затем она снова исчезла

Нашедшие Владыко рассказали, что женщина находилась в неадекватном состоянии — она не понимала, что бросила дочь, и не шла на контакт с матерью, которая прилетела из Владивостока, чтобы забрать девочку из приюта. Очевидцы уверяют, что путешественница не употребляла наркотики, а если и пила алкоголь, то немного.

На следующий день россиянку снова потеряли. Женщина попрощалась с сотрудниками хостела и уехала в неизвестном направлении, так и не навестив ребенка. При этом срок ее туристической визы почти истек. Ее дальнейшая судьба неизвестна.