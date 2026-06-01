Бывший СССР
07:35, 1 июня 2026

«Кротовые лабиринты» ВСУ взлетели на воздух из-за сильного взрыва и попали на видео

«Звезда»: ВС РФ заложили взрывчатку в вентиляцию «кротовых лабиринтов» ВСУ и подорвали
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

«Кротовые лабиринты» Вооруженных сил Украины (ВСУ) взлетели на воздух из-за сильного взрыва. Речь о системе подземных лазов противника на запорожском направлении, видео случившегося опубликовал телеканал «Звезда» в Telegram-канале.

Российские бойцы в ходе штурма применили тактику направленной детонации. Взрывчатку заложили в вентилляционные отверстия, а также у устьев подземных проходов. В итоге лабиринты обрушились, боекомплект сдетонировал. На кадрах запечатлели работу военных ВС РФ и огромное грибовидное облако, поднявшееся над землей после взрыва.

Также, судя по радиоперехвату, украинское командование обсуждало, что оборона одного из опорных пунктов на этом направлении была провалена. Кроме того, российской стороне стало известно о существенных санитарных потерях среди личного состава противника.

Ранее удар трехтонной бомбы по ВСУ в Запорожской области попал на видео.

