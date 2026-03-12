Удар трехтонной бомбы по ВСУ в Запорожской области попал на видео

Российские войска нанесли удар трехтонной фугасной авиабомбой (ФАБ-3000) по пункту временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Видео опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

Как сообщили авторы канала, под удар попал ПВД 154-й отдельной механизированной бригады украинских войск. Объект располагался в районе Гуляйпольского Запорожской области.

На опубликованных кадрах видно, как на одно из зданий в селе падает бомба, после чего происходит сильный взрыв.

Ранее на видео попала серия ударов ФАБ по ПВД ВСУ в селе Караичное Харьковской области. На него было сброшено несколько 250-килограммовых ФАБ-250.