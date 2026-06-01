Президент Румынии назвал страну происхождения прилетевшего дрона

Президент Румынии Дан заявил, что упавший на границе с Украиной дрон якобы был российским

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что упавший на границе с Украиной дрон якобы был российским. Об этом сообщает агентство Agerpress.

«Таков однозначный вывод технического отчета, подготовленного специалистами румынского государства. Следствие установило это на основе совокупности веских технических доказательств», — сказал он.

По его словам, на обнаруженных фрагментах была найдена ​​надпись кириллицей, а исследованные детали полностью совпадают с аналогичными деталями «других беспилотников "Герань-2", ранее обнаруженных на территории Румынии и с полной уверенностью идентифицированных как произведенные в России».

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что принадлежность беспилотного летательного аппарата, упавшего на территории Румынии, невозможно установить без проведения экспертизы. Он заверил, что Россия готова провести объективное расследование инцидента и дать оценку произошедшего в случае, если ей будут переданы обломки упавшего дрона.