09:48, 1 июня 2026

Президент Румынии назвал страну происхождения прилетевшего дрона

Президент Румынии Дан заявил, что упавший на границе с Украиной дрон якобы был российским
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Inquam Photos / Malina Norocea / Reuters

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что упавший на границе с Украиной дрон якобы был российским. Об этом сообщает агентство Agerpress.

«Таков однозначный вывод технического отчета, подготовленного специалистами румынского государства. Следствие установило это на основе совокупности веских технических доказательств», — сказал он.

По его словам, на обнаруженных фрагментах была найдена ​​надпись кириллицей, а исследованные детали полностью совпадают с аналогичными деталями «других беспилотников "Герань-2", ранее обнаруженных на территории Румынии и с полной уверенностью идентифицированных как произведенные в России».

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что принадлежность беспилотного летательного аппарата, упавшего на территории Румынии, невозможно установить без проведения экспертизы. Он заверил, что Россия готова провести объективное расследование инцидента и дать оценку произошедшего в случае, если ей будут переданы обломки упавшего дрона.

