12:17, 1 июня 2026

Россиянин получил восемь лет колонии за найденные в доме гранаты

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Запорожской области осудили мужчину за продажу гранат. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областного суда региона.

Как установил суд, в ноябре 2025 года 61-летний местный житель на территории своего дома обнаружил 14 ручных гранат Ф-1. Они могли остаться там от проживавших там ранее военнослужащих. Но вместо сообщения в правоохранительные органы мужчина решил их продать.

Через некоторое время он нашел покупателя и договорился продать арсенал за 40 тысяч рублей. При этом мужчина не догадывался, что покупатель участвует в оперативном эксперименте, проводимом сотрудниками ФСБ.

В декабре того же года он вынес мешок с боеприпасами к машине покупателя и после получения оговоренной суммы был задержан сотрудниками ФСБ. Во время осмотра транспортного средства гранаты были обнаружены и изъяты.

В суде подсудимый раскаялся и сообщил, что решился на продажу из-за тяжелого материального положения. Мелитопольский межрайонный суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 100 тысяч рублей. Он признан виновным по статье 222.1 УК РФ («Незаконный сбыт взрывных устройств»).

Ранее сообщалось, что россиянин попался у перепрятанного схрона с бомбами.

