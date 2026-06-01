Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:25, 1 июня 2026Экономика

Стоимость жилья в России собрались увеличить

Минстрой предложил увеличить норматив стоимости жилья на шесть процентов
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Цены на жилье в России во второй половине 2026 года собрались увеличить на шесть процентов. Приказ об изменении норматива стоимости квадратного метра подготовил Минстрой, документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Показатель планируют установить на уровне 123,7 тысячи рублей. Кроме того, приказ должен утвердить среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья в регионах России на третий квартал 2026 года. Однако сначала документ должен пройти антикоррупционную экспертизу.

Сильнее всего норматив стоимости «квадрата» увеличат для Московской области — на 19 процентов по сравнению со вторым кварталом 2026 года, до 208 тысяч рублей. Далее следуют Сахалинская область (плюс 18 процентов, до 194,5 тысячи рублей) и Москва (плюс 7 процентов, до 221,4 тысячи рублей).

Наименьшие значения установили для Ингушетии (плюс 1 процент, до 61,2 тысячи рублей), Тамбовской области (минус 3 процента, до 76,8 тысячи рублей) и Дагестана (минус 3 процента, до 78,7 тысячи рублей).

Нормативы стоимости квадратного метра нужны властям для расчета социальных выплат по государственным программам и закупках жилья для переселения из аварийного фонда.

Во второй половине 2025 года Минстрой повысил нормативную стоимость жилья в России так же на шесть процентов, до 113,7 тысячи рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Литве высказались о предоставлении Прибалтикой пространства для ударов по России

    Россиянка попала под следствие за экстремистские комментарии в интернете

    Психиатр перечислил школьникам признаки выгорания

    Брат Лерчек обратился к россиянам и опроверг слухи о ее заболевании

    Переход импортеров на систему СПОТ связали с неизбежными техническими ошибками

    «Радиостанция Судного дня» передала слово «сортотюк»

    Иран прекратил переговоры с США

    В МИД сделали заявлении о нахождении российских военных в Сирии

    GAC объявил старт продаж нового большого кроссовера для россиян

    Названы повышающие риск ранней смерти продукты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok