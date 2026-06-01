Стоимость жилья в России собрались увеличить

Минстрой предложил увеличить норматив стоимости жилья на шесть процентов

Цены на жилье в России во второй половине 2026 года собрались увеличить на шесть процентов. Приказ об изменении норматива стоимости квадратного метра подготовил Минстрой, документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Показатель планируют установить на уровне 123,7 тысячи рублей. Кроме того, приказ должен утвердить среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья в регионах России на третий квартал 2026 года. Однако сначала документ должен пройти антикоррупционную экспертизу.

Сильнее всего норматив стоимости «квадрата» увеличат для Московской области — на 19 процентов по сравнению со вторым кварталом 2026 года, до 208 тысяч рублей. Далее следуют Сахалинская область (плюс 18 процентов, до 194,5 тысячи рублей) и Москва (плюс 7 процентов, до 221,4 тысячи рублей).

Наименьшие значения установили для Ингушетии (плюс 1 процент, до 61,2 тысячи рублей), Тамбовской области (минус 3 процента, до 76,8 тысячи рублей) и Дагестана (минус 3 процента, до 78,7 тысячи рублей).

Нормативы стоимости квадратного метра нужны властям для расчета социальных выплат по государственным программам и закупках жилья для переселения из аварийного фонда.

Во второй половине 2025 года Минстрой повысил нормативную стоимость жилья в России так же на шесть процентов, до 113,7 тысячи рублей.