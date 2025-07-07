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18:38, 7 июля 2025Экономика

Стоимость жилья в России собрались увеличить

Минстрой собрался повысить нормативную стоимость жилья в России на 6 процентов
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Стоимость жилья в России во второй половине 2025 года собрались увеличить на шесть процентов. Соответствующий проект приказа об изменении нормативной стоимости одного квадратного метра общей площади подготовил Минстрой, пишет РИА Новости.

Ведомство планирует установить показатель на уровне 113,7 тысячи рублей. Кроме того, приказ должен утвердить среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья в регионах России в третьем квартале 2025 года.

Самые высокие значения предложили для Чукотского автономного округа (264,5 тысячи рублей), Москвы (198,5 тысячи рублей), Камчатки (178,9 тысячи), Ямало-Ненецкого автономного округа (178,9 тысячи), Приморского края (175,7 тысячи), Санкт-Петербурга (165,3 тысячи) и Московской области (164,2 тысячи).

Наименьшие значения установили для дух регионов — Кабардино-Балкарии (55,1 тысячи рублей) и Ингушетии (58 тысяч).

Нормативы стоимости квадратного метра нужны для расчета социальных выплат по государственным программам и закупках жилья для переселения из аварийного фонда, уточнили в Минстрое.

Ранее в консалтинговой компании SRG заявили, что в России начали падать цены на вторичное жилье. В июне отрицательную динамику зафиксировали в в 13 крупных российских городах из 50.

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