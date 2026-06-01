Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:16, 1 июня 2026Силовые структуры

«Дружба» с топ-менеджером обернулась для бывшего российского губернатора судом

В Тамбовской области начался процесс по делу о ₽84 млн взятках экс-главы региона Егорова
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Суды общей юрисдикции / ТАСС

В Тамбовской области «дружба» с топ-менеджером «Газпрома» обернулась для бывшего губернатора Максима Егорова судом, передает собственный корреспондент «Ленты.ру».

Егоров обвиняется в получении взяток в размере не менее 84 миллионов рублей от бывшего главы АО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова. На скамье подсудимых, помимо бывшего чиновника, два посредника. Ими оказались его водитель Александр Соломатин и заместитель экс-главы «Газпром межрегионгаз Тамбов» Сергей Аганов.

По данным следствия, Егоров систематически получал взятки в виде денег, имущества и услуг от Стефанова, в период, когда тот возглавлял АО «Газпром газораспределение Тамбов» и ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов». Так, Стефанов оплатил договор долевого участия в строительстве квартиры бывшего чиновника в Москве, содержание его дома и его отдых.

По словам адвоката бывшего губернатора Ларисы Гусевой, Стефанов ни в каких служебных отношениях с ее подзащитным не состоял. В разговоре с собственным корреспондентом «Ленты.ру» она отметила, что мужчины дружили и их коттеджи находились на одном участке, которые следствие расценивает взяткой. «На самом деле были оплатой услуг по содержанию и благоустройству территории, причем рабочих, уборщиц и технику находил водитель Соломатин», — сказала она.

Все три фигуранта вины не признали. Суд оставил их в СИЗО. Первое заседание по существу состоится 8 июня.

В июле 2025 года стало известно, что Стефанов попросил Егорова о содействии в трудоустройстве. За это в 2023 году он оплатил отдых экс-чиновника в Ялте, купил ему машину за 11 миллионов рублей, дом и внес взнос за ипотеку на квартиру, а также погасил кредит супруги Егорова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Литве высказались о предоставлении Прибалтикой пространства для ударов по России

    Россиянка попала под следствие за экстремистские комментарии в интернете

    Психиатр перечислил школьникам признаки выгорания

    Брат Лерчек обратился к россиянам и опроверг слухи о ее заболевании

    Переход импортеров на систему СПОТ связали с неизбежными техническими ошибками

    «Радиостанция Судного дня» передала слово «сортотюк»

    Иран прекратил переговоры с США

    В МИД сделали заявлении о нахождении российских военных в Сирии

    GAC объявил старт продаж нового большого кроссовера для россиян

    Названы повышающие риск ранней смерти продукты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok