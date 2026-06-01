«Дружба» с топ-менеджером обернулась для бывшего российского губернатора судом

В Тамбовской области начался процесс по делу о ₽84 млн взятках экс-главы региона Егорова

В Тамбовской области «дружба» с топ-менеджером «Газпрома» обернулась для бывшего губернатора Максима Егорова судом, передает собственный корреспондент «Ленты.ру».

Егоров обвиняется в получении взяток в размере не менее 84 миллионов рублей от бывшего главы АО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова. На скамье подсудимых, помимо бывшего чиновника, два посредника. Ими оказались его водитель Александр Соломатин и заместитель экс-главы «Газпром межрегионгаз Тамбов» Сергей Аганов.

По данным следствия, Егоров систематически получал взятки в виде денег, имущества и услуг от Стефанова, в период, когда тот возглавлял АО «Газпром газораспределение Тамбов» и ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов». Так, Стефанов оплатил договор долевого участия в строительстве квартиры бывшего чиновника в Москве, содержание его дома и его отдых.

По словам адвоката бывшего губернатора Ларисы Гусевой, Стефанов ни в каких служебных отношениях с ее подзащитным не состоял. В разговоре с собственным корреспондентом «Ленты.ру» она отметила, что мужчины дружили и их коттеджи находились на одном участке, которые следствие расценивает взяткой. «На самом деле были оплатой услуг по содержанию и благоустройству территории, причем рабочих, уборщиц и технику находил водитель Соломатин», — сказала она.

Все три фигуранта вины не признали. Суд оставил их в СИЗО. Первое заседание по существу состоится 8 июня.

В июле 2025 года стало известно, что Стефанов попросил Егорова о содействии в трудоустройстве. За это в 2023 году он оплатил отдых экс-чиновника в Ялте, купил ему машину за 11 миллионов рублей, дом и внес взнос за ипотеку на квартиру, а также погасил кредит супруги Егорова.