После побега террористов экс-начальники российского СИЗО выслушали приговор

В Екатеринбурге суд приговорил экс-начальников СИЗО-1 к штрафам за побег осужденных

В Екатеринбурге Верх-Исетский районный суд приговорил бывших руководителей следственного изолятора №1 (СИЗО-1) к штрафам за побег осужденных за подготовку теракта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Фигуранты — бывший начальник ФКУ «Следственный изолятор №1» ГУ ФСИН по Свердловской области Алексей Киселев, его заместитель Андрей Квон и глава отделения дежурной службы ФКУ «СИЗО №1» Андрей Зацепин. Свою вину все трое признали. Они признаны виновными по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»). Зацепин получил штраф в размере 90 тысяч рублей, Киселев и Квон — по 80 тысяч рублей каждый.

Как установил суд, 1 сентября 2025 года из СИЗО сбежали двое осужденных за терроризм мужчин. Они укрылись на территории одного из садоводческих товариществ, расположенных рядом с Екатеринбургом. Злоумышленники проникли в один из жилых домов, похитили имущество на сумму более семи тысяч рублей. Спустя неделю правоохранители задержали одного из них, а 15 сентября — второго.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге суд приговорил Александра Черепанова и Ивана Корюкова (внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за побег из следственного изолятора.