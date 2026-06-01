Захарова сделала заявление о недружественном решении Румынии

Захарова: Россия не оставит без ответа решение Румынии о закрытии консульства в Констанце

Россия не оставит без ответа недружественное решение Румынии о закрытии консульства РФ в Констанце. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Недружественные действия румынских властей, безусловно, не останутся без ответа», — сказала она.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, о конкретных мерах будет сообщено дополнительно.

Ранее Захарова заявила, что все пытаются отвлечь внимание от «кровавого, страшного теракта» в Старобельске, который был осуществлен при поддержке стран ЕС. По ее мнению, еще одно доказательство этого — объявление о закрытии российского генконсульства в Констанце.