Мир
18:25, 1 июня 2026

Захарова сделала заявление о недружественном решении Румынии

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Россия не оставит без ответа недружественное решение Румынии о закрытии консульства РФ в Констанце. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Недружественные действия румынских властей, безусловно, не останутся без ответа», — сказала она.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, о конкретных мерах будет сообщено дополнительно.

Ранее Захарова заявила, что все пытаются отвлечь внимание от «кровавого, страшного теракта» в Старобельске, который был осуществлен при поддержке стран ЕС. По ее мнению, еще одно доказательство этого — объявление о закрытии российского генконсульства в Констанце.

