19:09, 1 июня 2026Интернет и СМИ

Живущий в Израиле российский комик поблагодарил Трампа

Комик Михаил Шац назвал национальным развлечением конфликт Израиля с Ираном
Маргарита Щигарева
Фото: Roberto Schmidt / Getty Images

Известный российский комик Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), живущий в Израиле, высказался о конфликте этой страны с Ираном и назвал его национальным развлечением. Публикацию он разместил в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Шац рассказал, что недавно закончил свой двухнедельный тур по Израилю. Юморист уточнил, что все это время он ездил с концертами по стране.

«Очень волнительные две недели, когда каждый день после твитов [президента США] Дональда Трампа было неясно: будет тур или мы продолжим наше национальное развлечение — разборки с Ираном», — добавил он. Комик также в шутку поблагодарил президента США за отсутствие эскалации и «проявление уважения и терпения» к его планам.

Ранее Шац сравнил войну в Израиле с отключением горячей воды. Он заявил, что ощущает себя непривычно, когда военные действия приостанавливают.

