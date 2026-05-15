Уехавший из России комик высказался о войне в Израиле

20:29, 15 мая 2026

Уехавший из России комик Шац сравнил войну в Израиле с отключениями горячей воды
Маргарита Щигарева
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известный российский комик и телеведущий Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший в Израиль, сравнил войну в этой ближневосточной стране с отключением горячей воды. О военных конфликтах Иерусалима он высказался в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Война в Израиле — это как горячая вода в России: иногда ее отключают. Но всегда уверен, что рано или поздно включат», — написал Шац.

Говоря о приостановке военных конфликтов в Израиле, он иронично добавил, что в этот момент ощущает, будто ему не хватает чего-то привычного. Кроме того, по словам Шаца, в такие периоды у него появляется «немного времени, и нужно многое успеть».

«С восхищением слежу за тем, как мои соотечественники резво принялись за дело. Сходить к морю, подраться в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ — прим. «Ленты.ру»), успеть на рынок — короче, срочно получить необходимый минимум нормальных эмоций. И это нормально», — заявил ведущий.

Ранее Шац рассказал, что считает свой переезд в Израиль возвращением на историческую родину. Он также назвал себя израильтянином.

