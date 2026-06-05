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13:37, 5 июня 2026Экономика

Голикова посетовала на дисбаланс российского рынка труда

Голикова: Каждый пятый занятый россиянин трудится в секторе торговли
Кирилл Луцюк
ЦиклПМЭФ-2026. День третий

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В настоящее время в России наблюдаются рекордно низкий уровень безработицы и рекордно высокий уровень занятости. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

Выступая на сессии «Рынок труда 2.0: диктатура ИИ, трансформация навыков и профессий», она констатировала, что безработица в России долго держится на отметке в 2,2 процента. Что касается занятости, то она вышла на 61,5 процента. Это 32-е место в списке из 149 доступных для наблюдения стран.

Средний возраст занятых, как сказала Голикова, составляет 44 года. И в ближайшие 15 лет в России будет наблюдаться увеличение количества граждан старших возрастов, которые будут выходить с рынка труда. Кроме того, следует учитывать структурный дисбаланс в экономике.

«Если в 2021 году по квалифицированным рабочим мы имели напряженность по спросу восемь вакансий, то в 2025-м это уже 18», — сказала Голикова.

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Еще один дисбаланс — отраслевой. Лидером по занятости является торговля с показателем в 13,5 миллиона человек. Это практически каждый пятый занятый. На втором месте транспортировка и хранение (шесть миллионов).

«Получение образования по невостребованным профессиям вынуждает молодых людей трудоустраиваться в отрасли с низким квалификационным барьером. Порядка 36 процентов выпускников, которые просто считали важным получить высшее [образование], сегодня трудоустраиваются на профессии, которые не требуют высшего образования», — отметила Голикова.

По ее словам, в 2025 году был составлен прогноз, согласно которому в 2032-м России потребуется 12 миллионов человек. Из них 11,5 миллиона — это замещение тех, кто уйдет на пенсию, и 0,5 миллиона — это новые рабочие места.

Также она обратила внимание на выводы международных экспертов, которые назвали искусственный интеллект ключевым трендом на рынке труда. По некоторым оценкам, он затронет около 40 процентов мировой занятости. А в развитых экономиках — до 60 процентов.

В конце мая генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что стремительное развитие и внедрение искусственного интеллекта не приведут к глобальному апокалипсису рабочих мест.

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