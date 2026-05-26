12:21, 26 мая 2026

Создатель ChatGPT высказался о глобальном апокалипсисе рабочих мест

Альтман: Развитие и внедрение ИИ не приведет к апокалипсису рабочих мест
Кирилл Луцюк

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Стремительное развитие и внедрение искусственного интеллекта (ИИ) не приведут к глобальному апокалипсису рабочих мест. Об этом заявил генеральный директор OpenAI Сэм Альтман. Его процитировало Reuters.

По его словам, раньше он опасался того, как ИИ повлияет на глобальный уровень занятости. Однако такого сокращения количества офисных рабочих мест, какого опасался Альтман, не произошло. Глава OpenAI констатировал, что он и его руководители были «в целом правы» в отношении технологических прогнозов, сделанных OpenAI при запуске ChatGPT в 2022 году. Однако они сильно ошиблись в отношении социальных и экономических последствий.

В прошлом году количество увольнений в США выросло в полтора раза (плюс 54 процента) в годовом выражении. Только из-за внедрения искусственного интеллекта лишились рабочего места почти 55 тысяч человек.

Кроме того, банки по всему миру начали массовые сокращения сотрудников из-за активного внедрения технологий искусственного интеллекта. В числе первых стал сингапурский DBS.

