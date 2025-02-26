Банковских работников стали сокращать из-за ИИ

The Banker: Банки по всему миру начали массовые сокращения сотрудников из-за ИИ

Банки по всему миру начали массовые сокращения сотрудников из-за активного внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает The Banker.

В числе первых организаций, запустивших цикл увольнений, стал сингапурский DBS: гендиректор компании Пиюш Гупта заявил, что в течение трех лет банк планирует сократить примерно четыре тысячи человек (10 процентов от общей численности сотрудников). Сокращения затронут преимущественно временных и контрактных работников. Однако в банке откроют и новые рабочие места, связанные с развитием искусственного интеллекта.

Вслед за DBS увольнения начнет и итальянский Intesa Sanpaolo. К 2028 году для ускорения цифровизации и внедрения ИИ сократят девять тысяч сотрудников. Вместе с тем банк намерен трудоустроить 3,5 тысячи молодых специалистов для работы в новых технологических подразделениях.

В июне 2024 года в Citigroup предупредили, что каждый второй сотрудник (54 процента) в банковском секторе подвержен риску исчезновения из-за развития ИИ. Как отмечают аналитики Bloomberg Intelligence, в ближайшие пять лет крупнейшие банки могут сократить до 200 тысяч рабочих мест.

Немецкий банковский концерн Commerzbank также намерен уволить «до нескольких тысяч сотрудников» на фоне слухов о возможном поглощении со стороны банковской группы Unicredit. Банку важно показать способность самостоятельно увеличивать прибыльность и платить своим акционерам. Еще одной потенциальной причиной грядущих увольнений назвали развитие цифровизации и внедрение ИИ.