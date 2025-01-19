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15:54, 19 января 2025Экономика

Крупный немецкий банк сократит тысячи сотрудников

FT: Commerzbank уволит тысячи сотрудников из-за возможного поглощения UniCredit
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Ralph Orlowski / Reuters

Немецкий банковский концерн Commerzbank собрался уволить «до нескольких тысяч сотрудников» на фоне слухов о возможном поглощении со стороны банковской группы Unicredit. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Речь идет о предварительных планах, однако их намерены утвердить совсем скоро, утверждают инсайдеры. Банку важно показать способность самостоятельно увеличивать прибыльность и платить своим акционерам вне зависимости от Unicredit, объясняют они. Еще одной потенциальной причиной грядущих увольнений источник назвал развитие цифровизации и внедрение ИИ.

Итальянский UniCredit в декабре нарастил свою долю в Commerzbank до 28 процентов. В случае одобрения со стороны регулирующих органов, банк может стать крупнейшим акционером немецкого концерна, пишет FT. Глава UniCredit Андреа Орчел ранее уже высказывался о намерении произвести поглощение немецкого Commerzbank.

В мае 2024 года были арестованы активы немецкого Коммерцбанка в России. Поводом стал иск «Русхимальянса», через суд потребовавшего взыскать у банка выплату по банковской гарантии и неустойку за просрочку. Размер арестованных активов в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленобласти оценили в 93,69 миллиона евро.

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