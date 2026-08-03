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18:58, 3 августа 2026 (обновлено: 19:01, 3 августа 2026)Экономика

Некоторым россиянам напомнили о праве на оплату ЖКУ без комиссии

Адвокат Борзенко: Пенсионеры и многодетные семьи могут оплачивать ЖКУ без комиссии
Александра Качан (Редактор)
СюжетЛьготы ветеранам боевых действий:

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Пенсионеры, многодетные семьи и ряд других льготных категорий россиян имеют право на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) без комиссии. Об этом напомнила адвокат, руководитель Дома права «Аванти» Надежда Борзенко в беседе с RT.

В перечень также входят инвалиды, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий с подтвержденным статусом. Эксперт подчеркнула, что освобождение от комиссии не связано с правом собственности на жилье. Гражданин, выходящий в одну из перечисленных групп, может воспользоваться льготой, даже если не владеет жилым помещением, за которое платит коммунальные услуги.

Борзенко отметила, что некоторые управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и государственные сервисы не требуют дополнительную плату при взимании платежа со всех пользователей.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь напомнил, что любой жилец многоквартирного дома может отказаться от размещения домофона в своей квартире.

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