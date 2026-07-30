Россиянам напомнили о праве не платить за домофон

Специалист по ЖКХ Бондарь: При отказе платить за домофон вам обязаны выдать ключи от двери

Любой жилец может отказаться от размещения домофона в своей квартире. Как грамотно отказаться от платы за оборудование, изданию RT разъяснил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Металлическая входная дверь в подъезде, вызывная панель с кнопками, доводчик и магнитный замок являются общедомовым имуществом. Отказ от пользования этой услугой и внесения абонентской платы не позволяет управляющей компании лишать вас доступа к собственной квартире, поэтому вам обязаны выдать ключи от входной двери или хотя бы предоставить от нее код. «Требовать с вас деньги за право зайти в свой подъезд — незаконно», — подчеркнул Бондарь.

Отказ от услуги домофона необходимо оформить официально. Договор может быть заключен как с УК, так и со сторонней специализированной организацией. Расторгнуть его можно только при отсутствии долгов. Заявление можно составить в свободной форме на имя руководителя организации, указав свои фамилию, имя и отчество, адрес и контактный телефон. В документе необходимо четко прописать, что вы требуете прекратить начисление абонентской платы с даты обращения. Кроме того, можно настоять на беспрепятственном доступе к жилому помещению.

Ранее жильцам первых этажей напомнили об обязанности платить за лифт. Дело в том, что лифт обеспечивает доступ не только к квартирам, но и к техническим этажам, чердаку, а также к инженерным коммуникациям, которые проходят по всей высоте здания.