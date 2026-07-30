Россиянам с запорами назвали сопоставимый по эффективности со слабительными продукт

Онколог Ивашков: Чернослив при запорах сопоставим по эффективности со слабительными

Употреблять чернослив при запоре — это метод лечения с хорошей доказательной базой, заверил онколог Владимир Ивашков. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

Ивашков пояснил, что сухофрукты, а особенно чернослив содержат большое количество сорбитола и пищевых волокон, которые ускоряют перистальтику кишечника, но делают это очень мягко. Этот продукт он назвал сопоставимым по эффективности с аптечными слабительными средствами.

Кроме того, по мнению врача, чернослив еще и очень вкусный. «Вердикт: однозначно работает, можно смело включать в рацион», — подытожил Ивашков.

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