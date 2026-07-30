Премьер страны НАТО заявил о приближении энергетического кризиса

Мадьяр: Энергетический кризис в Венгрии может наступить уже 3 августа

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о приближении энергетического кризиса в стране. Пост об этом он опубликовал на своей странице в социальной сети Х.

Причиной станет впервые за 44 года полная остановка всей атомной электростанции (АЭС) «Пакш» из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае.

«С понедельника (3 августа — прим. «Ленты.ру») может возникнуть ситуация энергетического кризиса», — пояснил Мадьяр.

Мадьяр также отметил, что для предотвращения более серьезных последствий потребуются скоординированные действия и самоконтроль. Власти страны НАТО рассчитывают на каждого жителя.

Ранее в Венгрии был объявлен максимальный уровень опасности из-за экстремальной жары. Начала работу оперативная группа по электроснабжению, которая должна будет выработать «ротационный кризисный план».