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21:57, 30 июля 2026 (обновлено: 22:04, 30 июля 2026)Мир

Премьер страны НАТО заявил о приближении энергетического кризиса

Мадьяр: Энергетический кризис в Венгрии может наступить уже 3 августа
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Norlys Perez / Reuters

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о приближении энергетического кризиса в стране. Пост об этом он опубликовал на своей странице в социальной сети Х.

Причиной станет впервые за 44 года полная остановка всей атомной электростанции (АЭС) «Пакш» из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае.

«С понедельника (3 августа — прим. «Ленты.ру») может возникнуть ситуация энергетического кризиса», — пояснил Мадьяр.

Мадьяр также отметил, что для предотвращения более серьезных последствий потребуются скоординированные действия и самоконтроль. Власти страны НАТО рассчитывают на каждого жителя.

Ранее в Венгрии был объявлен максимальный уровень опасности из-за экстремальной жары. Начала работу оперативная группа по электроснабжению, которая должна будет выработать «ротационный кризисный план».

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