Российский студент попал в реанимацию после удара молнии

В Коми 19-летний студент попал в реанимацию после удара молнии

В Республике Коми 19-летний студент попал в реанимацию после удара молнии. Как пишет Telegram-канал Shot, все произошло в деревне Пожня Сосногорского района.

Молодой человек в момент грозы находился на мосту, где в него и попала молния. Парень получил серьезные ожоги.

Недалеко были друзья пострадавшего, которые позвали на помощь и позвонили в скорую.

Студента экстренно госпитализировали. В данный момент он уже переведен из реанимации в обычную палату, а его состояние оценивается как стабильное.

Ранее в Донском районе Москвы на стадионе «Труд» в двоих мужчин попала молния. Пострадавшие потеряли сознание и были госпитализированы.

