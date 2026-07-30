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23:14, 30 июля 2026 (обновлено: 23:18, 30 июля 2026)Россия

Российский студент попал в реанимацию после удара молнии

В Коми 19-летний студент попал в реанимацию после удара молнии
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Республике Коми 19-летний студент попал в реанимацию после удара молнии. Как пишет Telegram-канал Shot, все произошло в деревне Пожня Сосногорского района.

Молодой человек в момент грозы находился на мосту, где в него и попала молния. Парень получил серьезные ожоги.

Недалеко были друзья пострадавшего, которые позвали на помощь и позвонили в скорую.

Студента экстренно госпитализировали. В данный момент он уже переведен из реанимации в обычную палату, а его состояние оценивается как стабильное.

Ранее в Донском районе Москвы на стадионе «Труд» в двоих мужчин попала молния. Пострадавшие потеряли сознание и были госпитализированы.

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